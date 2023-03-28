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США не могут предоставлять качественные разведданные из Крыма после инцидента с РФ над Черным морем – CNN

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
США не могут предоставлять качественные разведданные из Крыма после инцидента с РФ над Черным морем – CNN
Фото: Pixabay

Решение США изменить маршруты полетов беспилотников над Черным морем из-за случаев столкновения с российскими истребителями ограничивает сбор разведывательных данных.

Об этом заявил анонимный высокопоставленный военный чиновник США в комментарии иностранным журналистам.

По его словам, полеты беспилотников на большее расстояние от временно оккупированного Крыма снижают качество разведданных, которые могут изменить ход полномасштабной войны в Украине.

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Он добавил, что спутники-шпионы могут в определенной степени компенсировать проблему, но их время пребывания над целями меньше.

По словам чиновника, США пока не будут подлетать настолько близко к Крымскому полуострову, чтобы избежать провокаций, однако уже есть обсуждение для дальнейшего возвращения к старым маршрутам.

В то же время спикер Министерства обороны США Пэт Райдер отказался комментировать информацию о вероятном изменении качества разведданных.

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Источник: CNN
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