Март, 20 в 13:48

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина является пожизненным и будет действовать до тех пор, пока глава РФ не предстанет перед судом.

Об этом сообщил в эфире BBC Radio 4 главный прокурор суда в Гааге Карим Хан.

Он объяснил, что ордер на арест Владимира Путина не утратит силу после завершения войны в Украине. Это же касается и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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– Нет срока давности для военных преступлений. Это один из принципов Нюрнберга. И люди, где бы они ни находились, должны отдавать себе отчет, что закон существует, и есть обязанности, связанные с властью, — отметил прокурор.

На вопрос, будут ли действительными ордера на арест Путина и Львовой-Беловой до конца их жизни, Карим Хан ответил: Абсолютно да.

Прокурор МКС уточнил, что ордер на арест может быть отозван лишь в том случае, если Путин предстанет перед судом, и судьи решат закрыть дело.

– Пока они не предстанут перед независимыми судьями суда, и судьи не примут решение по существу о прекращении дела. Но в остальном, безусловно, да, – подчеркнул Карим Хан.

“There’s a strengthening of international instruments to ensure there’s no safe haven” ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin & Maria Lvova-Belova, Russian children’s commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 20, 2023

Прокурор уточнил, что ордера на арест “основываются на данных судебно-медицинской экспертизы, проверке и на том, что было сказано этими двумя лицами”.

Первоначально суд хотел сохранить в тайне выдачу ордеров, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления.

– Нельзя обращаться с детьми как с военной добычей, их нельзя депортировать… Для такого преступления не нужно быть юристом, нужно быть человеком, чтобы знать, насколько это вопиющее, — заявил Хан в эфире BBC Radio.

Прокурор напомнил, что в свое время никто не думал, что президент Югославии Слободан Милошевич предстанет перед судом в Гааге.

– Те, кто считает, что можно совершить преступление днем и хорошо спать ночью, возможно, должны посмотреть на историю, – добавил он.

Британский адвокат Джеффри Найс, который был главным обвинителем в суде над Милошевичем, сообщил BBC, что ордер на арест изменит отношение иностранных лидеров к Путину.

– Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом, или пока его не передадут в суд и не оправдают. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни, – подчеркнул Найс.

Как известно, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по делу о принудительном депортации в РФ украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав МУС. Россия этот документ не ратифицировала.