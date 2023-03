Выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина является пожизненным и будет действовать до тех пор, пока глава РФ не предстанет перед судом.

Об этом сообщил в эфире BBC Radio 4 главный прокурор суда в Гааге Карим Хан.

Он объяснил, что ордер на арест Владимира Путина не утратит силу после завершения войны в Украине. Это же касается и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На вопрос, будут ли действительными ордера на арест Путина и Львовой-Беловой до конца их жизни, Карим Хан ответил: Абсолютно да.

Прокурор МКС уточнил, что ордер на арест может быть отозван лишь в том случае, если Путин предстанет перед судом, и судьи решат закрыть дело.

“There’s a strengthening of international instruments to ensure there’s no safe haven”

ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin & Maria Lvova-Belova, Russian children’s commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 20, 2023