Март, 06 в 13:59

Специальный трибунал по расследованию преступления агрессии России против Украины можно было бы создать по примеру Нюрнбергского процесса. Однако его нужно будет адаптировать под методы ведения войны, используемые РФ.

Об этом рассказал руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) не может расследовать преступление агрессии. Именно поэтому существует потребность в отдельном трибунале.

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– Возможно, по примеру Нюрнбергского – это классический и едва ли не единственный пример всем известного трибунала. Трибуналы по Югославии и Руанде были специфическими, поскольку там внутренний, а не международный вооруженный конфликт, – отметил Поночовный, рассказывая о том, каким мог бы быть трибунал над РФ.

По его словам, перспективы его создания становятся “все более реальными”. По мнению прокурора, такой трибунал мог бы рассматривать не только преступление агрессии РФ, но и другие военные преступления оккупантов на территории Украины.

Поночовный добавил, что спецтрибунал следует адаптировать “под современные способы и методы ведения РФ войны против Украины”.

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Прокурор подчеркнул, что параллельно Украина должна привлекать к ответственности военных преступников РФ на национальном уровне, выносить приговоры, даже заочные.

Он напомнил, что Нюрнбергский процесс не охватил значительное количество нацистов, были и оправдательные приговоры. Именно поэтому Израиль в свое время осуществлял собственные судебные процессы.

– Задача Украины – не надеяться на кого-то, а самостоятельно установить, задокументировать, вынести приговоры военным преступникам, пусть пока заочно. Но у нас будут юридические основания, чтобы потом этого человека найти в любом уголке мира, привести сюда и подвергнуть наказанию… Потому что поехать в РФ, вытащить Путина из бункера, привести сюда и осудить – это сейчас нереально, – объяснил прокурор.

Как известно, во Львове прошла конференция United for Justice (Объединенные ради справедливости). Ее еще называют “юридическим Рамштайном”. Одним из ключевых вопросов было создание спецтрибунала над РФ за преступление агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коалиция, работающая над созданием трибунала, насчитывает уже 29 стран.

Генпрокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), подписали соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии РФ. Он должен начать работу летом 2023 года.