Украина и ряд стран подписали соглашение о создании Центра по расследованию преступлений РФ в Гааге — Костин
Генеральные прокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), подписали соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии России, который заработает летом 2023 года.
– Сегодня мы подписали дополнительное соглашение к соглашению о Совместной следственной группе, которое предусматривает создание в Гааге на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины, – сказал генпрокурор Украины Андрей Костин.
По его словам, предполагается, что в этом центре будут работать прокуроры, собирающие доказательства преступления агрессии.
Кроме того, Офис генпрокурора собирается поделиться с прокурорами центра в Гааге доказательствами совершения преступлений агрессии уже накопившихся в ведомстве.
Планируется, что центр заработает в июле 2023 года.
Генпрокурор добавил, что работа этого Международного центра станет первым шагом на пути к созданию Специального трибунала по осуждению преступлений агрессии российской политической и военной верхушки в отношении Украины.