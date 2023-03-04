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Факты / Україна

Украина и ряд стран подписали соглашение о создании Центра по расследованию преступлений РФ в Гааге — Костин

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Андрій Костін
Фото: УНИАН

Генеральные прокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), подписали соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии России, который заработает летом 2023 года.

– Сегодня мы подписали дополнительное соглашение к соглашению о Совместной следственной группе, которое предусматривает создание в Гааге на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины, – сказал генпрокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, предполагается, что в этом центре будут работать прокуроры, собирающие доказательства преступления агрессии.

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Кроме того, Офис генпрокурора собирается поделиться с прокурорами центра в Гааге доказательствами совершения преступлений агрессии уже накопившихся в ведомстве.

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Планируется, что центр заработает в июле 2023 года.

Генпрокурор добавил, что работа этого Международного центра станет первым шагом на пути к созданию Специального трибунала по осуждению преступлений агрессии российской политической и военной верхушки в отношении Украины.

Источник: Укринформ
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