С 1 апреля украинцы смогут подавать документы на карту побыту для долгосрочного пребывания в Польше

Март, 28 в 20:44

С 1 апреля украинские беженцы в Польше со статусом PESEL UKR могут подавать документы на разрешение на временное пребывание (так называемая карта побыту).

Это предусмотрено изменениями в закон О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, принятыми в январе 2023 года.

Эксперты Миграционной платформы EWL утверждают, что этот вид даст украинским беженцам долгосрочные гарантии на легальное пребывание и трудоустройство в Польше.

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Согласно исследованию Военные беженцы из Украины. Год в Польше, проведенным EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, почти половина беженцев (45%) из Украины планируют остаться в Польше — по крайней мере на год или несколько лет после окончания войны.

На постоянное проживание намерены остаться только 6% граждан Украины, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения.

— Мы ожидаем, что именно эти граждане Украины в первую очередь будут подавать документы на карту побыту. Трудно пока оценить, какой именно процент официально трудоустроенных украинцев это сделает. Но мы видим рост интереса среди украинцев, которые консультируются у нас по делам легализации. Они хотят иметь документы на долгосрочное пребывание для понимания, сколько времени могут оставаться в Польше и как планировать свою жизнь. Карта побыту дает уверенность, что ни одно законодательство, принятое сегодня или завтра, не повлияет на их пребывание в Польше, — рассказала руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Сейчас документы на карту побыту могут подавать граждане Украины со статусом UKR независимо от того, сколько времени они находятся в Польше после прибытия с 24 февраля 2022 года. Зато получить вид на жительство могут только:

официально трудоустроенные граждане Украины;

те, кто выполняет в Польше высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, работники сектора IT и другие);

граждане Украины, которые открыли предпринимательскую деятельность.

Гражданам, которые не соответствуют этим основаниям, польский закон о поддержке украинцев гарантирует легальное пребывание до 23 августа 2023 года. Изменения в закон не регулируют возможность получения карты побыту гражданам, которые ведут бизнес или работают дистанционно в Украине, но находятся в Польше.

В то же время украинцы, которые находились на территории Польши до 24 февраля 2022 года, могут подавать документы на стандартных основаниях (работа, обучение, ведение бизнеса, воссоединение семьи).

— Сейчас 82% украинских беженцев нашли работу в Польше, а также устроили детей в садики, школы и университеты, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. После окончания войны они могут некоторое время оставаться в Польше, чтобы завершить свои дела, если они даже решили вернуться в Украину. Для этих граждан Украины карта побыту также является гарантией легального пребывания. Как и для тех беженцев, которые после окончания войны будут ждать, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и можно возвращаться, — отметила Мария Кузенко.

Разрешение на временное пребывание дает украинским беженцам доступ к польскому рынку труда на срок выдачи вида (максимально до трех лет), возможность менять работодателя без необходимости получения новой карты побыту, а также свободного перемещения в другие страны Европы.

Отказать или задержать выдачу карты побыту могут в случае, если гражданин Украины неправильно заполнил анкету или подал неполный пакет документов. Сейчас отсутствует возможность подачи документов онлайн.