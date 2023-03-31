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Украина ищет компромиссное решение по Спецтрибуналу против РФ на площадке ООН – Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина работает над текстом резолюции по Спецтрибуналу над Российской Федерацией на площадке Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после Бучанского саммита, где приняли участие главы государств и правительств Молдовы, Словакии, Словении и Хорватии, а отдаленно — представители 47 стран и международных организаций.

— Мы работаем над тем, чтобы был трибунал. Я уверен, что он будет после окончания войны, — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина работает над текстом соответствующей резолюции на площадке ООН, где разные страны ищут разные компромиссы.

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— Гибридный вариант тоже есть среди наших партнеров. Но мы пока видим наш вариант и над ним работаем. Для нас главное, чтобы большое количество государств было объединено и поддерживало тот или иной формат резолюции, — сказал он.

По словам Зеленского, Украина работает также вместе с Международным уголовным судом.

— Решение МУС (об ордере на арест Путина. — Ред.) — это очень мощный сигнал, в частности, и практический, и политический. Все боялись вопроса трибунала, но наши доказательства о депортации наших детей были серьезным фактором, — сказал он.

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