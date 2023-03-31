Украина ищет компромиссное решение по Спецтрибуналу против РФ на площадке ООН – Зеленский

Март, 31 в 20:09

Украина работает над текстом резолюции по Спецтрибуналу над Российской Федерацией на площадке Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после Бучанского саммита, где приняли участие главы государств и правительств Молдовы, Словакии, Словении и Хорватии, а отдаленно — представители 47 стран и международных организаций.

— Мы работаем над тем, чтобы был трибунал. Я уверен, что он будет после окончания войны, — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина работает над текстом соответствующей резолюции на площадке ООН, где разные страны ищут разные компромиссы.

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— Гибридный вариант тоже есть среди наших партнеров. Но мы пока видим наш вариант и над ним работаем. Для нас главное, чтобы большое количество государств было объединено и поддерживало тот или иной формат резолюции, — сказал он.

По словам Зеленского, Украина работает также вместе с Международным уголовным судом.