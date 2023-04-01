Апрель, 01 в 13:22

Утром в субботу, 1 апреля, Папу Римского Франциска выписали из больницы, где в течение последних нескольких дней он лечился от респираторной инфекции.

По информации пресс-службы Святого Престола, понтифика выписали из университетской клиники Агостино Джемелли в Риме.

Такое решение медики приняли, изучив анализы в пятницу. Папа Франциск был госпитализирован 29 марта с диагнозом бронхит инфекционного происхождения. В медучреждении он находился три дня.

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Прежде чем покинуть больницу, 86-летний понтифик поблагодарил медперсонал, который занимался его лечением, а также пообщался с представителями СМИ и людьми возле медучреждения.

Как сообщает агентство BBC, Папа Римский даже пошутил, заявив: Я все еще жив.

Кроме того, возле больницы он прочел молитву вместе с парой, потерявшей дочь.

Из больницы Папа Римский поехал в базилику Santa Maria Maggiore, где помолился за всех больных и страдающих из-за потери близких.

В Ватикане уже подтвердили, что понтифик возглавит мессу в Вербное воскресенье, 2 апреля, на площади Святого Петра.

Еще в молодости Папа Франциск заболел тяжелой пневмонией, и ему удалили часть легкого.

В последние месяцы его часто видели с палочкой, а иногда в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.

29 марта появилась информация, что у Папы Римского возникли проблемы с дыханием. Впоследствии у него диагностировали бронхит инфекционного происхождения.

Уже 30 марта в пресс-службе Ватикана сообщили, что понтифик чувствует себя лучше и продолжает работать из больницы.

Источник: Vatican News