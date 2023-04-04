Литва выступила с предложением санкций против Росатома с исключением для Венгрии — СМИ

Апрель, 04 в 16:12

Литва выступила с новым предложением, направленным на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к введению санкций против российской ядерной энергетики.

Как передает The Guardian, это предложение включает предложенные исключения для Венгрии и двухлетний период для поэтапного прекращения имеющихся контрактов.

Отмечается, что в отличие от подобных предложений, которые звучали ранее, последний план из Вильнюса включает нюансированный подход, что является очевидной попыткой убедить скептиков в Будапеште и других городах.

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— Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для Росатома, — говорится в политическом предложении от 17 марта, которое не было обнародовано.

Кроме того, предлагается ввести исключение, на основании которого операции, контракты или другие соглашения, заключенные с Росатомом, могут продолжать выполняться в течение фиксированного периода времени, что позволит государствам-членам ЕС завершить выполнение этих контрактов или других соглашений.

В документе предлагается установить этот срок на два года.

ЕС ввел десять раундов санкций против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но торговля с российской атомной энергетикой на сотни миллионов евро осталась нетронутой.

Литовское предложение содержит Будапешту конкретные исключения для венгерской АЭС Пакш сроком до девяти лет.

Предложение Литвы содержит запрет на новые инвестиции в российский сектор гражданской ядерной энергетики, не позволяет заключать новые соглашения о сотрудничестве с Росатомом и прекращает импорт обогащенного урана из России, с исключениями для Франции и других стран, которые имеют действующие контракты с РФ.

В начале марта сообщалось, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции в отношении российской атомной энергетики, которые включают компанию Росатом. Дело в том, что для принятия санкций против Росатома требуется единодушное согласие всех 27 государств-членов ЕС.