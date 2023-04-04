Включает ракеты для Patriot и NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,6 млрд

Апрель, 04 в 18:57

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Этот пакет включает $500 млн в виде президентского изъятия помощи по безопасности (PDA) и $2,1 млрд в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

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В пакет президентского пакета помощи помощи на $500 млн вошли:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные мины и 25-мм боеприпасы;

около 400 гранатометов и 200 тыс. снарядов;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

11 тактических машин для эвакуации техники;

61 большегрузный топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках Инициативы содействия безопасности в Украине Министерство обороны США предоставит Украине:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

девять 30-мм пушечных грузовиков для противодействия беспилотным авиационным системам;

10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;

три радиолокационные станции воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм ракеты ГРАД;

реактивные системы залпового огня и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные мины;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые комплексы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

примерно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;

семь тактических автомобилей для эвакуации техники;

восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;

бронированные мостовые системы;

четыре автомобиля материально-технического обеспечения;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

средства защищенной связи;

терминалы и сервисы SATCOM;

финансирование на обучение, техническое обслуживание и содержание.

В отличие от президентского пакета, USAI — это полномочия, согласно которым США закупают силы и средства у промышленности, а не поставляют оборудование, которое изымается со складов Минобороны.

В Пентагоне добавили, что объявление этого пакета USAI является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины.

В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.

Источник: Министерство обороны США