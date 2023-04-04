Включает ракеты для Patriot и NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,6 млрд
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд.
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Этот пакет включает $500 млн в виде президентского изъятия помощи по безопасности (PDA) и $2,1 млрд в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
В пакет президентского пакета помощи помощи на $500 млн вошли:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные мины и 25-мм боеприпасы;
- около 400 гранатометов и 200 тыс. снарядов;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- 11 тактических машин для эвакуации техники;
- 61 большегрузный топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
В рамках Инициативы содействия безопасности в Украине Министерство обороны США предоставит Украине:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- девять 30-мм пушечных грузовиков для противодействия беспилотным авиационным системам;
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
- три радиолокационные станции воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм ракеты ГРАД;
- реактивные системы залпового огня и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные мины;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые комплексы Javelin;
- противотанковые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- примерно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;
- семь тактических автомобилей для эвакуации техники;
- восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;
- бронированные мостовые системы;
- четыре автомобиля материально-технического обеспечения;
- грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- средства защищенной связи;
- терминалы и сервисы SATCOM;
- финансирование на обучение, техническое обслуживание и содержание.
В отличие от президентского пакета, USAI — это полномочия, согласно которым США закупают силы и средства у промышленности, а не поставляют оборудование, которое изымается со складов Минобороны.
В Пентагоне добавили, что объявление этого пакета USAI является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины.
В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.
Источник: Министерство обороны США