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Включает ракеты для Patriot и NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,6 млрд

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Включает ракеты для Patriot и NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,6 млрд
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Этот пакет включает $500 млн в виде президентского изъятия помощи по безопасности (PDA) и $2,1 млрд в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

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В пакет президентского пакета помощи помощи на $500 млн вошли:

  • дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные мины и 25-мм боеприпасы;
  • около 400 гранатометов и 200 тыс. снарядов;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • 11 тактических машин для эвакуации техники;
  • 61 большегрузный топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках Инициативы содействия безопасности в Украине Министерство обороны США предоставит Украине:

  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • девять 30-мм пушечных грузовиков для противодействия беспилотным авиационным системам;
  • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
  • три радиолокационные станции воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм ракеты ГРАД;
  • реактивные системы залпового огня и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные мины;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • противотанковые комплексы Javelin;
  • противотанковые ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • примерно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;
  • семь тактических автомобилей для эвакуации техники;
  • восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;
  • бронированные мостовые системы;
  • четыре автомобиля материально-технического обеспечения;
  • грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • средства защищенной связи;
  • терминалы и сервисы SATCOM;
  • финансирование на обучение, техническое обслуживание и содержание.

В отличие от президентского пакета, USAI — это полномочия, согласно которым США закупают силы и средства у промышленности, а не поставляют оборудование, которое изымается со складов Минобороны.

В Пентагоне добавили, что объявление этого пакета USAI является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины.

В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.

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Источник: Министерство обороны США

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