Здесь одно место, его никак не можем взять: военный РФ о боевых действиях и гибели подразделения

Апрель, 08 в 22:06

Военный Российской Федерации рассказал о боевых действиях и гибели одного из подразделений армии РФ. Об этом говорится в перехваченной Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

— Первая партия из Вагнера уже домой вернулась. Я тебе больше могу сказать, если все будет хуже, то в апреле тоже поедете сюда. Мы здесь получаем, я тебе скажу, Россия. Прям конкретно бывает моментами получаем. Конечно, если бы не поставляли это оружие за границу, — отметил он.

В разговоре российский оккупант рассказывает, что войска РФ не могут взять определенный населенный пункт в Украине, несмотря на многочисленные попытки.

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