Апрель, 08 в 20:58

За эту неделю Украина получила сообщения об оборонной поддержке от Польши, США, Нидерландов, Дании, Норвегии и Германии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 8 апреля.

Он сообщил, что приятно завершать текущую неделю с хорошими результатами для Украины в вопросах оружия, международной поддержки и расширении связей с миром относительно движения Украины в НАТО.

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— Наиболее весомое на днях, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения. Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности Leopard. Есть новые договоренности по БМП — более сотни машин. По бронетранспортерам — Rosomak — 200 машин. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГ, — сказал он.

Президент Зеленский сообщил, что, в частности, есть и новый, уже 35-й оборонный пакет от Соединенных Штатов, в который вошли ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки.

— Немецкая поддержка Украины на этой неделе выросла на €200 млн инвестиций в нашу страну. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут нашей экономической, а значит, и социальной стабильности, — сказал Зеленский и поблагодарил правительство ФРГ.

Кроме того, президент упомянул и о помощи от Нидерландов, которые объявили о пакете объемом более чем €270 млн.

— Это помощь нашему восстановлению, гуманитарная поддержка, нелетальная поддержка для обороны, а также — и это очень важно — поддержка для справедливости, — сказал он.

Украинский лидер сообщил, что Дания и Норвегия также работают над совместным пакетом помощи снарядами для нашей артиллерии.

Между тем на санкционном направлении есть новые решения от Австралии и Новой Зеландии.

Владимир Зеленский сообщил, что впервые выступил в парламенте Чили, что в латинской Америке.

— Ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, они близки каждому народу, независимо от того, далеко ли географически они от нашего народа. Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов, — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет и покой вернется в Украину и в мире.

— Очень важное решение принято на этой неделе в Литве — относительно главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе. Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО — пригласить именно в этом году, на саммите в Вильнюсе, — подчеркнул президент.

Зеленский считает, что вместе с Украиной НАТО будет настоящим гарантом безопасности в Европе от любых посягательств на существующие границы и порядок, основанный на правилах.