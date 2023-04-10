Апрель, 10 в 15:06

Ведущие советники Белого дома должны принять окончательное решение о запуске предвыборной кампании президента Джо Байдена, несмотря на то, что он сам пока не объявил официально о своих намерениях баллотироваться на второй срок.

Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий по этому вопросу.

Сообщается, что подход Байдена относительно необъявления о своем намерении обусловлен рядом факторов:

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отсутствие серьезного конкурента от Демократической партии;

предшественник (Дональд Трамп), которому выдвинуто обвинение, находится в центре политического внимания;

зреет серьезная дискуссия с республиканцами в Конгрессе относительно расходов.

Кроме того, есть исключительно специфические для Байдена причины задержки объявления вне сроков, неофициально установленных его командой.

— Процесс принятия решения уже завершился, но он возмущается давлением, заставляющим его объявлять то, что он уже решил. Это разочаровывает, но это также очень похоже на Джо Байдена, — сказал один из источников.

Еще один советник сказал, что задержка может быть обусловлена “сохранением возможности не баллотироваться”.

Помощники, однако, единогласно утверждают, что не имеют никаких сомнений в том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, и что подготовка к этому уже ведется соответствующим образом.

В последнее время президент на публичных мероприятиях дразнит предложением переизбраться на второй срок, что совпадает с предвыборным туром, в котором он рассказывает о своих законодательных достижениях. При этом он использует одно из своих главных преимуществ на этом этапе — то, что он является президентом, а не кандидатом.

NBC News пишет, что не имея серьезной основной оппозиции, Байден может позволить себе роскошь начать свою финальную кампанию на собственных условиях.

— Байден никогда не был любимцем левых, однако прогрессивное крыло Демократической партии, похоже, объединилось вокруг него, — пишет издание.

Депутат от Южной Каролины и союзник Байдена Джим Клайберн отметил, что либеральные сенаторы, такие как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен из Массачусетса, остаются вне гонки в знак уважения к Байдену. По его словам, пока что нет ни одного серьезного претендента.

— Следовательно, у него нет причин выходить туда и подвергать себя тем (предвыборным, — Ред.) правилам и нормам, которые ограничивают то, что вы можете делать, когда вы уже объявлены кандидатом. Чем дольше он не будет объявленным кандидатом, тем лучше для него, — сказал Клайберн.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил намерение Байдена переизбраться на второй срок.

— Президент Байден четко заявил, что намерен баллотироваться, и он сосредоточен на завершении работы, которую он делает, — сказал Бейтс в заявлении для NBC News.

Он добавил, что никогда не было никаких временных рамок для каких-либо объявлений.

Склонность Байдена медлить с официальным заявлением, по словам источника, знакомого с его мыслями, частично подпитывается республиканскими междоусобицами. В частности, 45-й президент США Дональд Трамп направляет некую из своих самых острых критик в сторону еще не объявленного соперника на праймериз, губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Источник: NBC News