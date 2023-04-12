Россия рискует стать экономической колонией Китая – директор ЦРУ

Российская Федерация рискует стать экономической колонией Китая — об этом свидетельствует зависимость РФ от Пекина, которая все больше растет из-за изолированности от Запада.

Об этом заявил директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс во время выступления в Университете Райса в Техасе.

Он отметил, что в некоторых аспектах Россия рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависимой от экспорта энергетических ресурсов и сырья.

Недавно американский государственный секретарь Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием существенно осложнит отношения с США.

А уже в марте стало известно от иностранных журналистов, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму более $12 млн.

Источник : Sky News

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