В Белом доме отрицают поставки Египтом летального оружия России
Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отрицает поставки Египтом летального оружия в Россию.
Об этом он заявил, комментируя утечку секретного документа американской разведки, полученную The Washington Post, о том, что египетские военные якобы планируют изготовить 40 тыс. ракет для России.
— Мы не видим никаких признаков того, что Египет предоставляет летальное оружие России, — подчеркнул он, добавив, что Египет остается важным партнером США в сфере безопасности и будет в дальнейшем.
По его словам, американские военные имеют многолетние оборонные отношения с Египтом.
Кирби отказался подтвердить действительность документа и детализировать любые дипломатические разговоры между Вашингтоном и Каиром.
Египетский чиновник, имя которого не называется Al Qahera News — государственным СМИ, подконтрольным правительству — назвал сообщение WP “информационным абсурдом” и заявил, что Египет придерживается “сбалансированной политики” со всеми международными партнерами.