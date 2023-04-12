В Белом доме отрицают поставки Египтом летального оружия России

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отрицает поставки Египтом летального оружия в Россию.

Об этом он заявил, комментируя утечку секретного документа американской разведки, полученную The Washington Post, о том, что египетские военные якобы планируют изготовить 40 тыс. ракет для России.

— Мы не видим никаких признаков того, что Египет предоставляет летальное оружие России, — подчеркнул он, добавив, что Египет остается важным партнером США в сфере безопасности и будет в дальнейшем.

По его словам, американские военные имеют многолетние оборонные отношения с Египтом.

Кирби отказался подтвердить действительность документа и детализировать любые дипломатические разговоры между Вашингтоном и Каиром.

Египетский чиновник, имя которого не называется Al Qahera News — государственным СМИ, подконтрольным правительству — назвал сообщение WP “информационным абсурдом” и заявил, что Египет придерживается “сбалансированной политики” со всеми международными партнерами.

Источник : CNN

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