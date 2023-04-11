Апрель, 11 в 8:57

Президент Египта Абдель Фатах эс-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный получатель американской помощи, недавно поручил своему военному руководству изготовить до 40 тыс. ракет для тайной переправки в Россию.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на секретный документ якобы от американской разведки.

В секретном “документе”, который датирован 17 февраля, содержится краткое изложение якобы разговоров между Сиси и высокопоставленными египетскими военными чиновниками. Там упоминается план по поставке в Россию артиллерийских снарядов.

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В документе Сиси якобы требует от чиновников держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы избежать проблем с Западом.

Издание The Washington Post получило этот документ из подборки “секретных файлов”, размещенных в феврале и марте в чате геймеров Discord.

В ответ на вопросы о достоверности документа и описанных в нем разговоров посол Ахмед Абу Зейд, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Египта, заявил, что позиция Египта с самого начала основана на нейтралитете и обязательстве сохранять равную дистанцию с Украиной и Россией.

Представитель правительства США на условиях анонимности заявил, что у них нет данных относительно возможного плана Египта по экспорту ракет в РФ.