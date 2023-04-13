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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Страны G7 планируют ввести санкции против российских алмазов – СМИ

діаманти
Фото: Unsplash

Страны Большой семерки рассматривают возможность введения санкций против алмазов, которые поставляет российская алмазодобывающая компания Алроса.

Об этом сообщило индийское издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники.

Индия является мировым центром огранки алмазов. В городе Сурат, расположенном в западном штате Гуджарат, в этой отрасли работают почти 3 млн человек. Как пишет издание, они ограняют и полируют девять из десяти алмазов в мире.

По словам Випул Шаха из Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, пока неизвестно, в какой форме будут введены санкции, однако “уже понятно, что они начнутся с крупных алмазов”.

В Индии ожидают санкции уже в мае — накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в первую неделю июня.

На российскую Алросу приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в $2,5 млрд.

– Компания находится под санкциями США и Великобритании, но пока Индия может свободно экспортировать камни из России в США и другие страны G7, если они претерпят существенную трансформацию. Во время этого меняется специальный код камней — шестизначный номер, который используется для идентификации товаров в трансграничной торговле, – пишет издание.

Отмечается, в Индии надеются, что G7 пересмотрит свои планы, поскольку количество лиц, занятых в огранке и полировке алмазов, гораздо выше по сравнению с нефтяной промышленностью.

Напомним, ювелирная компания Tiffany решила отказаться от закупки алмазов, которые добывают в России. Это произошло на фоне давления, которое оказывают на компанию, с требованием убрать из цепей поставок российскую продукцию.

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Індія, Алмаз, Російська агресія, Россия, Санкції проти Росії
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