Ни одно государство не откажется от ядерного оружия после вторжения РФ в Украину – Резников

Ни одна страна мира не откажется от возможности иметь ядерное оружие после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, а лидеры государств будут стремиться его получить для ощущения собственной безопасности.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления на Черноморской конференции безопасности.

Глава МО напомнил, что Украина добровольно отдала третий по величине ядерный арсенал в мире, получив в обмен “гарантии безопасности” согласно Будапештскому меморандуму.

— Спросим честно: после случившегося с нами кто-нибудь когда-нибудь еще согласится добровольно отказаться от ядерного оружия? Или, наоборот, будет делать все, что в его силах, чтобы получить ядерное оружие любыми средствами? – спросил Резников.

Министр обороны считает, что вторжение РФ в Украину явилось результатом ошибочной политики Запада, который на российскую агрессию против соседей отвечал стремлениям не провоцировать Кремль на эскалацию, действовал только постфактум и принуждал жертв агрессии к компромиссам.

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