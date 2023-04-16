Не существует альтернативы Украине в НАТО: Резников призвал свободный мир действовать

Черное и Азовское моря будут пространством мира, а украинский Крым вернется домой. Представители власти и украинские защитники делают все возможное, чтобы приблизить этот момент.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы. По его мнению, должен быть воплощен комплекс решений для обеспечения мира, безопасности, благополучия и развития в регионе.

— Свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отпора агрессиям. Медленные действия постфактум не работают. Не провоцировать — не работает. Россиянам не нужны провокации, чтобы развязать войну. Неоднократно доказано. Это важное изменение в сознании, далеко не все психологически готовы. Без этой готовности не появится политическая воля и правильные решения. Но именно такой подход будет лучшим отрезвляющим фактором для любого агрессора, — считает глава Минобороны.

Резников отметил, что нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание РФ решать силой. В контексте Черноморского региона все очевидно — не существует альтернативы Украине в НАТО, убежден он.

— Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождение Крыма от российской оккупации. Это иллюзии, с которыми надо прощаться. Не надо себя обманывать, что существуют какие-то другие варианты. В контексте Крыма должен быть только один ракурс — как освобождать? На этом должны быть сконцентрированы совместные усилия, — заявил министр обороны.

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