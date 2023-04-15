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Юля Захарченко, редактор ленты

Утечка секретных документов не повлияла на сотрудничество США с союзниками — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Утечка так называемых секретных документов Пентагона, подлинность которых до сих пор официально не доказана, никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки со странами-союзниками.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита во Вьетнам в комментарии иностранным журналистам.

По его словам, после публикации указанных документов союзники выразили понимание и благодарность за предпринятые шаги, чтобы урегулировать инцидент и общественный ажиотаж.

— Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан, — сказал он.

В то же время Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты Америки приняли меры для дальнейшей защиты секретных сведений.

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Источник: The Guardian
Документи, Энтони Блинкен, Новини США, Пентагон, США, Украина-США
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