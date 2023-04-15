Утечка секретных документов не повлияла на сотрудничество США с союзниками — Блинкен
Утечка так называемых секретных документов Пентагона, подлинность которых до сих пор официально не доказана, никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки со странами-союзниками.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита во Вьетнам в комментарии иностранным журналистам.
По его словам, после публикации указанных документов союзники выразили понимание и благодарность за предпринятые шаги, чтобы урегулировать инцидент и общественный ажиотаж.
— Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан, — сказал он.
В то же время Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты Америки приняли меры для дальнейшей защиты секретных сведений.
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