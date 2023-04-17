Словакия временно приостанавливает импорт украинского зерна с 19 апреля
Правительство Словакии приняло решение о временной остановке импорта зерна и некоторых пищевых продуктов из Украины. Запрет начнет действовать с 19 апреля. Впрочем, транзит украинского продовольствия через Словакию и в дальнейшем будет возможен.
Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Словакии пишет словацкое издание TopKy.
– Этот импорт запрещен в Польше. Сейчас этот запрет готовится в Венгрии. Подобную меру можно ожидать в Болгарии. В результате Словакия станет единственной транзитной страной ЕС, через которую сельскохозяйственная продукция будет поступать из Украины в ЕС, – говорится в заявлении.
Это заявление на своей странице в Facebook подтвердил премьер-министр страны Эдуард Гегер.
– Словакия временно прекратит импорт зерновых и других избранных продуктов из Украины. Сегодня по этому вопросу соберется рабочая группа. Результаты будут опубликованы, – написал он.
Местное издание Pravda сообщает , что словацкие фермеры не могут конкурировать с импортом дешевого украинского зерна и могут столкнуться с проблемами.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий отметило, что “исчерпало все правовые и компетентные возможности регулировать импорт из Украины, сохраняя при этом коридоры солидарности”.
Напомним, импорт украинского зерна уже запретили в Венгрии и Польше.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко