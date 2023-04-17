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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Словакия временно приостанавливает импорт украинского зерна с 19 апреля

Зерно, збір урожаю
Фото: УНИАН

Правительство Словакии приняло решение о временной остановке импорта зерна и некоторых пищевых продуктов из Украины. Запрет начнет действовать с 19 апреля. Впрочем, транзит украинского продовольствия через Словакию и в дальнейшем будет возможен.

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Словакии пишет словацкое издание TopKy.

– Этот импорт запрещен в Польше. Сейчас этот запрет готовится в Венгрии. Подобную меру можно ожидать в Болгарии. В результате Словакия станет единственной транзитной страной ЕС, через которую сельскохозяйственная продукция будет поступать из Украины в ЕС, – говорится в заявлении.

Это заявление на своей странице в Facebook подтвердил премьер-министр страны Эдуард Гегер.

– Словакия временно прекратит импорт зерновых и других избранных продуктов из Украины. Сегодня по этому вопросу соберется рабочая группа. Результаты будут опубликованы, – написал он.

Местное издание Pravda сообщает , что словацкие фермеры не могут конкурировать с импортом дешевого украинского зерна и могут столкнуться с проблемами.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий отметило, что “исчерпало все правовые и компетентные возможности регулировать импорт из Украины, сохраняя при этом коридоры солидарности”.

Напомним, импорт украинского зерна уже запретили в Венгрии и Польше.

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Импорт, Экспорт, Зерно, Словакия, Україна
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