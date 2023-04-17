В российском Белгороде неизвестный беспилотный летательный аппарат ударил по тепловой электростанции, после чего в небе поднялся густой и темный дым.

Обновлено в 00:50. Сейчас известно, что на две подстанции ТЭС залетели три беспилотника, что привело к отключению света в нескольких районах Белгорода.

Обновлено в 00:30. Прокремлевские издания сообщают, что на станции вспыхнул масштабный пожар, а в городе частично исчез свет.

Пока нет других подробностей, что происходит на месте удара. В то же время неизвестно, кто запустил дрон по ТЭС. Информация уточняется.

Неделю назад беспилотник самолетного типа со взрывным устройством взорвался в аэропорту Белгорода имени Шухова, сообщали российские Telegram-каналы.

В сообщении отмечалось, что дрон с неизвестным взрывным устройством упал возле забора аэропорта имени Шухова, а затем взорвался. Из-за этого аэропорт некоторое время не работал, поскольку в результате взрыва был поврежден забор и кабель сигнализации аэропорта.

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