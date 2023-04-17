Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Мировые новости
Нуждается в проверке
Юля Захарченко, редактор ленты

В Белгороде беспилотник ударил по ТЭС: вспыхнул пожар, в городе пропал свет

В Белгороде беспилотник ударил по ТЭС: вспыхнул пожар, в городе пропал свет

В российском Белгороде неизвестный беспилотный летательный аппарат ударил по тепловой электростанции, после чего в небе поднялся густой и темный дым.

Обновлено в 00:50. Сейчас известно, что на две подстанции ТЭС залетели три беспилотника, что привело к отключению света в нескольких районах Белгорода.

Обновлено в 00:30. Прокремлевские издания сообщают, что на станции вспыхнул масштабный пожар, а в городе частично исчез свет.

Пока нет других подробностей, что происходит на месте удара. В то же время неизвестно, кто запустил дрон по ТЭС. Информация уточняется.

Неделю назад беспилотник самолетного типа со взрывным устройством взорвался в аэропорту Белгорода имени Шухова, сообщали российские Telegram-каналы.

В сообщении отмечалось, что дрон с неизвестным взрывным устройством упал возле забора аэропорта имени Шухова, а затем взорвался. Из-за этого аэропорт некоторое время не работал, поскольку в результате взрыва был поврежден забор и кабель сигнализации аэропорта.

Читайте также
Сбросили шесть мин, ударили из минометов и артиллерии: войска РФ обстреляли Сумскую область
Обстріл Сумської області

Белгород, Безпілотники, Отключение электроэнергии, Дрони, Пожар, ТЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
В Белгороде беспилотник ударил по ТЭС: вспыхнул пожар, в городе пропал свет
В Брянске якобы нашли обломки дрона и бомбу
дрон
Поднялся столб дыма: в российской Казани слышали “хлопок” возле танкового полигона
На Херсонщине оккупанты дронами атаковали авто полиции: есть раненые
поліція
Корректировал атаки дронов по Одессе. СБУ задержала агента Кремля
СБУ
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь