В Белгороде беспилотник ударил по ТЭС: вспыхнул пожар, в городе пропал свет
В российском Белгороде неизвестный беспилотный летательный аппарат ударил по тепловой электростанции, после чего в небе поднялся густой и темный дым.
Обновлено в 00:50. Сейчас известно, что на две подстанции ТЭС залетели три беспилотника, что привело к отключению света в нескольких районах Белгорода.
Обновлено в 00:30. Прокремлевские издания сообщают, что на станции вспыхнул масштабный пожар, а в городе частично исчез свет.
Пока нет других подробностей, что происходит на месте удара. В то же время неизвестно, кто запустил дрон по ТЭС. Информация уточняется.
Неделю назад беспилотник самолетного типа со взрывным устройством взорвался в аэропорту Белгорода имени Шухова, сообщали российские Telegram-каналы.
В сообщении отмечалось, что дрон с неизвестным взрывным устройством упал возле забора аэропорта имени Шухова, а затем взорвался. Из-за этого аэропорт некоторое время не работал, поскольку в результате взрыва был поврежден забор и кабель сигнализации аэропорта.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко