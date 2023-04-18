“Слитые” секретные документы Пентагона могут содержать неполную информацию, да и вообще могут быть подделкой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что документы могут содержать неполную информацию, или вообще быть поддельными, ведь не отражают последних разведданных США.

Джон Кирби отмечает, что президент США Джо Байден серьезно относится к защите секретов.

Кроме того, пока неизвестно, действовал ли Тейшейра самостоятельно.

BREAKING: Speaking at a teleconference two minutes ago, @WhiteHouse John Kirby continued to peddle the claim that the documents reportedly leaked by Jack Teixeira may have been doctored, and that they are just incomplete snapshots that do not reflect latest U.S. intel, says… pic.twitter.com/54TnUmWXfs — Simon Ateba (@simonateba) April 17, 2023

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов Пентагона.

Впоследствии издание The Washington Post опубликовало огромный материал, в котором рассказало, что за масштабной утечкой “секретных документов” США и НАТО стоит “молодой любитель оружия” Джек Тейшейра. Мужчина якобы работает на военной базе США, а документы он распространил документы на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord. онлайн-платформе Discord.

ФБР арестовало Джека Тейшейру 13 апреля.

Источник: Twitter Саймон Атеба

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