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Кирби объяснил, почему слитые документы Пентагона могут быть подделкой

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

“Слитые” секретные документы Пентагона могут содержать неполную информацию, да и вообще могут быть подделкой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что документы могут содержать неполную информацию, или вообще быть поддельными, ведь не отражают последних разведданных США.

Джон Кирби отмечает, что президент США Джо Байден серьезно относится к защите секретов.

Кроме того, пока неизвестно, действовал ли Тейшейра самостоятельно.

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов Пентагона.

Впоследствии издание The Washington Post опубликовало огромный материал, в котором рассказало, что за масштабной утечкой “секретных документов” США и НАТО стоит “молодой любитель оружия” Джек Тейшейра. Мужчина якобы работает на военной базе США, а документы он распространил документы на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord. онлайн-платформе Discord.

ФБР арестовало Джека Тейшейру 13 апреля.

Источник: Twitter Саймон Атеба

Война в Украине, Пентагон, США
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