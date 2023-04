“Слитые” секретные документы Пентагона могут содержать неполную информацию, да и вообще могут быть подделкой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что документы могут содержать неполную информацию, или вообще быть поддельными, ведь не отражают последних разведданных США.

Джон Кирби отмечает, что президент США Джо Байден серьезно относится к защите секретов.

Кроме того, пока неизвестно, действовал ли Тейшейра самостоятельно.

BREAKING: Speaking at a teleconference two minutes ago, @WhiteHouse John Kirby continued to peddle the claim that the documents reportedly leaked by Jack Teixeira may have been doctored, and that they are just incomplete snapshots that do not reflect latest U.S. intel, says… pic.twitter.com/54TnUmWXfs

— Simon Ateba (@simonateba) April 17, 2023