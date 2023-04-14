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ФБР арестовало Джека Тейшейра, подозреваемого в утечке документов Пентагона — CNN

Пентагон
Фото: Getty Images

ФБР арестовало Джека Тейшейра 13 апреля после утечки секретных документов, которые были размещены в интернете.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом.

Джек Тейшейра, которому 21 год, служит в Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс. Его арест последовал за стремительным поиском американским правительством личности автора утечки, который разместил секретные документы на платформе социальных сетей, популярной среди любителей видеоигр.

В четверг газета The New York Times впервые назвала Тейшейру лидером группы, в которой был размещен целый ворох секретных документов.

Ранее ФБР сузило круг лиц, которые, по их мнению, могут быть ответственны за утечку информации, и в последние дни проводит допросы, сообщили ранее CNN два человека, осведомленных в этом вопросе.

Несмотря на большое количество людей, имевших доступ к документам, следователи смогли выделить небольшое число людей для более тщательного изучения благодаря криминалистическому следу, оставленному человеком, разместившим документы. По словам людей, знакомых с делом, следователи работают над созданием версии для судебного преследования.

Впоследствии американский телеканал ABC распространил видео задержания Тейшейры.

Перед этим Washington Post узнали, что за масштабной утечкой “секретных документов” США и НАТО, в которых, в частности, говорится о потерях Украины и России в войне, стоит “молодой любитель оружия”, который распространил документы на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.

Кроме того, в документах были и другие детали, как, например, планы по вооружению Украины перед планируемым контрнаступлением украинских Вооруженных сил.

Источник: CNN
Пентагон, США, ФБР
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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