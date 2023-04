ФБР арестовало Джека Тейшейра 13 апреля после утечки секретных документов, которые были размещены в интернете.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом.

Джек Тейшейра, которому 21 год, служит в Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс. Его арест последовал за стремительным поиском американским правительством личности автора утечки, который разместил секретные документы на платформе социальных сетей, популярной среди любителей видеоигр.

В четверг газета The New York Times впервые назвала Тейшейру лидером группы, в которой был размещен целый ворох секретных документов.

Ранее ФБР сузило круг лиц, которые, по их мнению, могут быть ответственны за утечку информации, и в последние дни проводит допросы, сообщили ранее CNN два человека, осведомленных в этом вопросе.

Несмотря на большое количество людей, имевших доступ к документам, следователи смогли выделить небольшое число людей для более тщательного изучения благодаря криминалистическому следу, оставленному человеком, разместившим документы. По словам людей, знакомых с делом, следователи работают над созданием версии для судебного преследования.

BREAKING: New video shows federal agents arresting Jack Teixeira, in connection with leaking sensitive U.S. documents online, a law enforcement official tells @ABC News. https://t.co/UgDBGMvqHf pic.twitter.com/faRUwKEfek

— ABC News (@ABC) April 13, 2023