ФБР арестовало Джека Тейшейра, подозреваемого в утечке документов Пентагона — CNN
ФБР арестовало Джека Тейшейра 13 апреля после утечки секретных документов, которые были размещены в интернете.
Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом.
Джек Тейшейра, которому 21 год, служит в Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс. Его арест последовал за стремительным поиском американским правительством личности автора утечки, который разместил секретные документы на платформе социальных сетей, популярной среди любителей видеоигр.
В четверг газета The New York Times впервые назвала Тейшейру лидером группы, в которой был размещен целый ворох секретных документов.
Ранее ФБР сузило круг лиц, которые, по их мнению, могут быть ответственны за утечку информации, и в последние дни проводит допросы, сообщили ранее CNN два человека, осведомленных в этом вопросе.
Несмотря на большое количество людей, имевших доступ к документам, следователи смогли выделить небольшое число людей для более тщательного изучения благодаря криминалистическому следу, оставленному человеком, разместившим документы. По словам людей, знакомых с делом, следователи работают над созданием версии для судебного преследования.
BREAKING: New video shows federal agents arresting Jack Teixeira, in connection with leaking sensitive U.S. documents online, a law enforcement official tells @ABC News. https://t.co/UgDBGMvqHf pic.twitter.com/faRUwKEfek
— ABC News (@ABC) April 13, 2023
Впоследствии американский телеканал ABC распространил видео задержания Тейшейры.
Перед этим Washington Post узнали, что за масштабной утечкой “секретных документов” США и НАТО, в которых, в частности, говорится о потерях Украины и России в войне, стоит “молодой любитель оружия”, который распространил документы на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.
Кроме того, в документах были и другие детали, как, например, планы по вооружению Украины перед планируемым контрнаступлением украинских Вооруженных сил.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина