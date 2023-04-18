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Валентина Летяк, редактор ленты

Макрон надеется привлечь Китай к потенциальным переговорам между Украиной и РФ — Bloomberg

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет предложить Китаю план, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между РФ и Украиной, и уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонне работать с главным дипломатом Китая Ваном И над этим вопросом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами французского лидера.

По их словам, если все пойдет хорошо, переговоры могут состояться уже этим летом. Однако многие страны скептически относятся к тому, что Китай может стать нейтральным посредником, учитывая его “дружбу” с Россией.

Представитель офиса президента Франции подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ваном, но не вдавался в детали, подчеркнув, что союзники проинформированы об этих инициативах.

— Любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в частности от успешного весеннего наступления украинских войск, которое, по мнению источников, поставит Киев в сильную позицию во время любых переговоров, — отмечает издание.

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Президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля посетил Китай с официальным визитом, однако, как писали некоторые западные СМИ, французскому лидеру не удалось изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина относительно войны России против Украины.

Источник: Bloomberg
Война в Украине, Еммануель Макрон, Китай, Російська агресія, Росія-Китай, Сі Цзіньпін, Україна-Росія, Франция
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