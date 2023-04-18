Польша предлагает создать на своей территории “академию HIMARS” – Блащак
Власти Польши предлагают основать на территории страны учебный центр для тренировок на американских реактивных артиллерийских системах HIMARS.
Об этом проинформировал в своем Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, речь идет об “академии HIMARS” (HIMARS Academy).
– Мы хотим, чтобы в Польше была создана академия HIMARS (HIMARS Academy), где будут проходить учения по использованию этой артиллерийской системы, — подчеркнул Блащак.
Он добавил, что 18 апреля в польском городе Торунь проходит конференция под названием European Rocket Artillery Summit. Там обсуждают детали этого проекта. А системы HIMARS прибудут в Польшу позже в этом году.
Chcemy, aby w ????????powstała Himars Academy, w której będą odbywać się szkolenia z użycia tego systemu artylerii. Dziś w Toruniu odbywa się konferencja European Rocket Artillery Summit, gdzie omówione zostaną szczegóły tego projektu. Pierwsze Himarsy trafią do nas jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/uBDy9AFvrd
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 18, 2023
Как сообщает польское агентство PAP, в 2019 году Польша приобрела у США 20 артиллерийских систем HIMARS (18 боевых и две учебные) на $414 млн.
Впоследствии Польша проявила интерес к покупке еще около 500 единиц пусковых установок M142 HIMARS. Блащак тогда отмечал, что такого количества хватит для формирования более 80 батарей.
Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022
Соединенные Штаты одобрили запрос Варшавы, согласившись на потенциальную продажу 484 пусковых установок. Максимальная стоимость закупки оценивается в $10 млрд.
Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о планах сделать эту страну сервисным центром для американских танков Abrams в Европе, а также производить для них снаряды с обедненным ураном.
Источник: PAP
Фото: Минобороны Польши
Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников