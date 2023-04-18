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Юлия Соколова, редактор ленты

Польша предлагает создать на своей территории “академию HIMARS” – Блащак

Маріуш Блащак

Власти Польши предлагают основать на территории страны учебный центр для тренировок на американских реактивных артиллерийских системах HIMARS.

Об этом проинформировал в своем Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, речь идет об “академии HIMARS” (HIMARS Academy).

– Мы хотим, чтобы в Польше была создана академия HIMARS (HIMARS Academy), где будут проходить учения по использованию этой артиллерийской системы, — подчеркнул Блащак.

Он добавил, что 18 апреля в польском городе Торунь проходит конференция под названием European Rocket Artillery Summit. Там обсуждают детали этого проекта. А системы HIMARS прибудут в Польшу позже в этом году.

Как сообщает польское агентство PAP, в 2019 году Польша приобрела у США 20 артиллерийских систем HIMARS (18 боевых и две учебные) на $414 млн.

Впоследствии Польша проявила интерес к покупке еще около 500 единиц пусковых установок M142 HIMARS. Блащак тогда отмечал, что такого количества хватит для формирования более 80 батарей.

Соединенные Штаты одобрили запрос Варшавы, согласившись на потенциальную продажу 484 пусковых установок. Максимальная стоимость закупки оценивается в $10 млрд.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о планах сделать эту страну сервисным центром для американских танков Abrams в Европе, а также производить для них снаряды с обедненным ураном.

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Польша предлагает создать на своей территории “академию HIMARS” – Блащак

Источник: PAP

Фото: Минобороны Польши

HIMARS, Польша, США-Польща
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