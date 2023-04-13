Польша намерена изготавливать снаряды с обедненным ураном для танков Abrams — Моравецкий
Польша стремится стать сервисным центром для американских танков Abrams в Европе, а также изготавливать для этих танков снаряды с обедненным ураном.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в США, пишет Reuters.
— Я хочу, чтобы в Польше был сервисный центр для танков Abrams для всей Европы, для поддержания их боевой готовности. Это возможно, я веду переговоры по этому поводу, — заявил он.
Он добавил, что Варшава также намерена, чтобы производство сердечников боеприпасов из обедненного урана для для этих танков также было расположено в Польше.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что США планируют осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.