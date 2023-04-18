В прошлом месяце Египет под дипломатическим давлением Соединенных Штатов приостановил план тайных поставок ракет в Россию. Вместо этого страна решила производить артиллерийские боеприпасы для Украины.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на “утечку” пяти документов американской разведки, о которых ранее не сообщалось.

На прошлой неделе издание рассказывало о другом документе, раскрывающем тайную схему , предложенную президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в феврале этого года. Она предусматривала поставку России до 40 тыс. 122-мм ракет Sakr-45, которые можно использовать в российских системах залпового огня. Лидер Египта якобы поручил подчиненным держать эти планы в тайне “во избежание проблем с Западом”.

Но согласно новым “слитым” документам американской разведки, в начале марта Сиси отказался от планов помощи Москве после переговоров с высокопоставленными чиновниками США.

Издание объясняет, что хотя у Египта давние дипломатические и военные отношения с РФ, он также был главным союзником США на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий. Официальный Каир получает военную помощь от Вашингтона в размере более $1 млрд в год.

Согласно новым документам, попавшим к WP, Египет отложил соглашение с РФ и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов Соединенным Штатам для последующей их поставки Украине. Издание называет это дипломатической победой администрации Джо Байдена.

В одном из “слитых” документов, которые могут быть отчетами разведки для Пентагона, сказано, что в конце января и начале февраля Египет принял меры для тайных поставок ракет в Россию. Речь идет об определении цены на вооружение и получении латуни для производства ракет. Документ датирован 17 февраля.

В другом документе говорится, что Египет начал создавать линию по производству ракет для российской армии.

Как подчеркивает The Washington Post, президент Египта, похоже, остановил план после визитов официальных лиц США. В конце февраля Каир посетили чиновники Белого дома и Госдепартамента США по Ближнему Востоку. А в начале марта – министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Тогда западные СМИ сообщали, что глава Пентагона призвал власти Египта предоставить Украине артиллерийские снаряды. В “слитом” документе от 9 марта говорится, что Каир таки одобрил продажу боеприпасов калибра 152 и 155 мм Соединенным Штатам для передачи Украине.

В этом документе отмечается, что Египет планировал использовать запрос Вашингтона на боеприпасы, чтобы подтолкнуть США к подписанию долгосрочного военного соглашения. Египет хотел бы получить американские истребители F-35 и зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, Каир нуждается в помощи в создании производственной линии снарядов, получении лицензионного соглашения и сырья.

Документы содержат информацию, что поездка египетской делегации в Россию для подписания военных контрактов якобы планировалась на 12-13 марта. Однако ее отложили после визита Остина, “пока ситуация не прояснится”.

В публикации говорится, что Соединенные Штаты пытались привлечь новых союзников для поставки крайне необходимых боеприпасов Украине. И Египет планировал использовать свои мощности по производству оружия для Украины как рычаг для получения от США передовой военной продукции.

В то же время, из документов непонятно, реанимировал ли впоследствии Египет свои договоренности с РФ. В официальных заявлениях Каир опровергал производство ракет для российской армии.

Один из западных послов в Каире сообщил WP, что Египет, вероятно, “недооценил ответ США на возможную поставку оружия в РФ” и хотел “получить максимальную выгоду с обеих сторон”.

Недавно представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби опроверг поставки Египтом летального оружия в Россию. По его словам, нет никаких признаков, что Каир оказывает летальную помощь РФ.

Источник : The Washington Post

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