В Польше вероятно пересмотрят перечень запрещенных продуктов для импорта из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава, вероятно, внесет изменения в перечень товаров, запрещенных к импорту из Украины.

Об этом он сказал в интервью RMF FM.

Постановление министра развития и технологий Польши о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины вступило в силу 15 апреля. По нему вводится запрет на импорт до 30 июня 2023 года на определенные товары, происходящие из Украины или импортируемые на территорию Польши из Украины.

Телус сказал, что из объявленного перечня, вероятно, изымут мясо, вина и ввоз живого скота.

Комментируя анонсированные меры отслеживания украинского зерна, которое следует через Польшу транзитом, он отметил, что GPS-маячки будут применяться к грузам, которые везут автомобильным и железнодорожным транспортом.

Но, по его словам, транспортные средства могут для этого группировать, а не создавать трекер для каждой фуры с грузом.

Накануне стало известно, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции. Транзит заработает в ночь с 20 на 21 апреля. В Минагрополитики сообщили, что к транзиту будут применены дополнительные меры контроля.

Источник: RMF FM

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