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Валентина Летяк, редактор ленты

Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку из-за обвинений в травле

Домінік Рааб
Фото: Getty Images

Вице-премьер-министр и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб 21 апреля в своем Twitter обнародовал заявление об отставке.

Ранее он обещал уйти с должности, если независимое расследование подтвердит факты его неподобающего поведения.

Речь идет о жалобах 24 британских госслужащих, которые обвинили Рааба в буллинге. Подчиненные обвиняют чиновника в издевательствах, агрессивности, грубости и непрофессионализме.

В то же время следствие отклонило все выдвинутые против него обвинения, кроме двух.

Рааб извинился за “непреднамеренный стресс или оскорбления”, но говорит, что это создает “опасный прецедент” для Британии.

 

— Я обязался уважать результат и держу свое слово. Но это решение является ошибочным и создает опасный прецедент, который парализует способность министров работать на благо британского народа, — написал он в колонке на The Telegraph.

Источник: The Telegraph
відставка, Великобритания, скандал
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