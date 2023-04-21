Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку из-за обвинений в травле
Вице-премьер-министр и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб 21 апреля в своем Twitter обнародовал заявление об отставке.
Ранее он обещал уйти с должности, если независимое расследование подтвердит факты его неподобающего поведения.
Речь идет о жалобах 24 британских госслужащих, которые обвинили Рааба в буллинге. Подчиненные обвиняют чиновника в издевательствах, агрессивности, грубости и непрофессионализме.
В то же время следствие отклонило все выдвинутые против него обвинения, кроме двух.
Рааб извинился за “непреднамеренный стресс или оскорбления”, но говорит, что это создает “опасный прецедент” для Британии.
My resignation statement.???? pic.twitter.com/DLjBfChlFq
— Dominic Raab (@DominicRaab) April 21, 2023
— Я обязался уважать результат и держу свое слово. Но это решение является ошибочным и создает опасный прецедент, который парализует способность министров работать на благо британского народа, — написал он в колонке на The Telegraph.