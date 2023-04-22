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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Возле Филиппин нашли затонувший корабль Montevideo Maru, который перевозил тисячу узников

Montevideo Maru

В Южно-Китайском море исследователи нашли обломки японского транспортного корабля Montevideo Maru, который затонул у берегов Филиппин во время Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

Судно перевозило около 1 060 заключенных ориентировочно из 14 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих из Новой Гвинеи на остров Хайнань, который тогда был оккупирован Японией. Тогда также погибли 33 норвежских моряка и 20 японских охранников и членов экипажа.

Оно затонуло в результате торпедной атаки со стороны американской подводной лодки USS Sturgeon. Потопление Montevideo Maru в июле 1942 года считается крупнейшей морской катастрофой Австралии.

Поисковую миссию организовала австралийская группа морской археологии Silentworld Foundation. Ей помогала нидерландская компания Fugro, занимающаяся глубоководными исследованиями.

С помощью автономного подводного аппарата затонувший корабль обнаружили на глубине более 4 тыс. метров — это глубже, чем затонувший Титаник.

Технический специалист поисковой команды Роджер Тернер сказал BBC, что “теперь это военное захоронение, это могила, к которой надо относиться с должным уважением”.

— Это был волнующий момент, когда мы увидели изображения корабля, закрытые крышки люков, где содержались заключенные во время плавания, — рассказал он.

Представители Silentworld заявили, что затонувшее судно не будут трогать, что означает, что человеческие останки или артефакты с судна не изымут.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что наконец найдено место упокоения затерянных душ с Montevideo Maru. Он выразил надежду, что эти новости в определенной степени принесут утешение близким.

Тернер рассказал, что после попадания торпед Montevideo Maru пошел на дно за 11 минут. На воду спустили только три спасательные шлюпки. Спастись удалось 102 членам японского экипажа и охранникам, которые поплыли в сторону Филиппин.

Поиски обломков корабля начались 6 апреля 2023 года в Южно-Китайском море, в 110 км к северо-западу от острова Лусон на Филиппинах, и были найдены спустя 12 дней.

Еще несколько дней ушло на проверку обломков с помощью экспертного анализа морских археологов и других специалистов. Сканирование обломков, в частности трюма и носовой части, совпали с объектами, обозначенными на чертежах корабля.

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Фото: Wikipedia

Источник: BBC
Друга світова війна, Корабель, Філіппіни, Япония
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