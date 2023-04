В Южно-Китайском море исследователи нашли обломки японского транспортного корабля Montevideo Maru, который затонул у берегов Филиппин во время Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

Судно перевозило около 1 060 заключенных ориентировочно из 14 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих из Новой Гвинеи на остров Хайнань, который тогда был оккупирован Японией. Тогда также погибли 33 норвежских моряка и 20 японских охранников и членов экипажа.

Оно затонуло в результате торпедной атаки со стороны американской подводной лодки USS Sturgeon. Потопление Montevideo Maru в июле 1942 года считается крупнейшей морской катастрофой Австралии.

Поисковую миссию организовала австралийская группа морской археологии Silentworld Foundation. Ей помогала нидерландская компания Fugro, занимающаяся глубоководными исследованиями.

С помощью автономного подводного аппарата затонувший корабль обнаружили на глубине более 4 тыс. метров — это глубже, чем затонувший Титаник.

Технический специалист поисковой команды Роджер Тернер сказал BBC, что “теперь это военное захоронение, это могила, к которой надо относиться с должным уважением”.

Представители Silentworld заявили, что затонувшее судно не будут трогать, что означает, что человеческие останки или артефакты с судна не изымут.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что наконец найдено место упокоения затерянных душ с Montevideo Maru. Он выразил надежду, что эти новости в определенной степени принесут утешение близким.

At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found.

Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short.

We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 21, 2023