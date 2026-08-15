Россия атаковала Эпицентр в Запорожье: зафиксированы разрушения и пожар
Ночью 15 августа Россия нанесла удар дронами по торговому центру Эпицентр в Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Эпицентр в Запорожье 15 августа
В результате вражеского удара в Эпицентре произошел пожар, имеются разрушения.
Также Россия нанесла удар по территории одного из предприятий Запорожья.
Напомним, что 12 августа в результате вражеского удара был поврежден гипермаркет Эпицентр в одном из спальных районов города Запорожья. По данным Запорожской областной прокуратуры, в Эпицентре почти полностью уничтожены товары и материалы.
5 августа Россия одновременно атаковала два ключевых логистических комплекса Эпицентра. В частности, враг нанес удар по логистическо-производственному комплексу в Калиновке. Там погиб сотрудник предприятия, еще трое человек получили ранения.
В результате прямых ракетных ударов были полностью уничтожены два крупных складских комплекса. Одна из ракет также попала в завод Epicentr Ceramic Corporation, который производил керамическую плитку. Взрыв практически разрушил предприятие.
26 июля россияне нанесли удар по единственному строительному гипермаркету Эпицентр в Кривом Роге в Днепропетровской области. Ранее российские войска уничтожили гипермаркет в Никополе, где пожар охватил более 4 тыс. кв. м.
Фото: Запорожская ОВА