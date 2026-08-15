Ночью 15 августа Россия нанесла удар дронами по торговому центру Эпицентр в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Эпицентр в Запорожье 15 августа

В результате вражеского удара в Эпицентре произошел пожар, имеются разрушения.

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Также Россия нанесла удар по территории одного из предприятий Запорожья.

Напомним, что 12 августа в результате вражеского удара был поврежден гипермаркет Эпицентр в одном из спальных районов города Запорожья. По данным Запорожской областной прокуратуры, в Эпицентре почти полностью уничтожены товары и материалы.

5 августа Россия одновременно атаковала два ключевых логистических комплекса Эпицентра. В частности, враг нанес удар по логистическо-производственному комплексу в Калиновке. Там погиб сотрудник предприятия, еще трое человек получили ранения.

В результате прямых ракетных ударов были полностью уничтожены два крупных складских комплекса. Одна из ракет также попала в завод Epicentr Ceramic Corporation, который производил керамическую плитку. Взрыв практически разрушил предприятие.

26 июля россияне нанесли удар по единственному строительному гипермаркету Эпицентр в Кривом Роге в Днепропетровской области. Ранее российские войска уничтожили гипермаркет в Никополе, где пожар охватил более 4 тыс. кв. м.

Фото: Запорожская ОВА

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