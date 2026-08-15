Ночью 15 августа в Нижегородской области РФ раздались взрывы на аэродроме Саваслейка.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Атака на аэродром Саваслейка

Известно, что на военном аэродроме Саваслейка базируются самолеты МиГ-31К, носители аэробалистических ракет Кинжал. Местные власти пока не сообщали о последствиях атаки и возможных повреждениях на военном объекте.

Сейчас смотрят

Также ночью ракеты атаковали Самарскую область. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что после удара горит предприятие ЦСКБ-Прогресс. Там производят ракеты-носители среднего класса и автоматические космические аппараты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.