На аэродроме Саваслейка в РФ раздались взрывы: там базируются МиГ-31К
Ночью 15 августа в Нижегородской области РФ раздались взрывы на аэродроме Саваслейка.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Атака на аэродром Саваслейка
Известно, что на военном аэродроме Саваслейка базируются самолеты МиГ-31К, носители аэробалистических ракет Кинжал. Местные власти пока не сообщали о последствиях атаки и возможных повреждениях на военном объекте.
Также ночью ракеты атаковали Самарскую область. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что после удара горит предприятие ЦСКБ-Прогресс. Там производят ракеты-носители среднего класса и автоматические космические аппараты.
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