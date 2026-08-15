На юге Испании в ночь на 15 августа произошло землетрясение магнитудой 5 с эпицентром недалеко от города Гранада. Из-за повреждений зданий власти Андалусии активизировали первый уровень плана реагирования на сейсмическую опасность.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональное правительство Андалусии и местные экстренные службы.

Землетрясение в Гранаде 15 августа: что известно

Землетрясение произошло вскоре после 01:00 в районе муниципалитета Алхендин, входящего в агломерацию Гранады.

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Магнитуда толчков составила 5. Испанский телеканал TVE показал обломки зданий, которые после землетрясения оказались на улицах города, а также поврежденные автомобили.

Службам экстренной помощи Андалусии пришлось спасать нескольких человек из поврежденных зданий. При этом сообщений о пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Из-за последствий стихии власти Андалусии объявили чрезвычайное положение.

Вице-президент регионального правительства Антонио Санс Кабелло призвал жителей Гранады не выходить из зданий без надобности, если они не пострадали.

Людей, находящихся на улицах, призвали держаться подальше от фасадов, балконов, карнизов, стен и других конструкций, которые могут обрушиться.

Напомним, что в конце июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. По меньшей мере 50 человек получили ранения, а около 40 тыс. домов остались без электричества.

Стихия повредила дороги, мосты и здания. На станции Яцусиро поезд сошёл с рельсов, а движение скоростных и пригородных поездов на Кюсю временно приостановили для проверки безопасности.

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