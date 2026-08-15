Россия не готова к конструктивным мирным переговорам и продолжает выдвигать максималистские требования к Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 14 августа.

Кремль отвергает переговоры с Украиной: что известно

Аналитики обратили внимание на последние заявления высокопоставленных чиновников РФ, которые свидетельствуют о нежелании Москвы соглашаться на прекращение войны без выполнения её максималистских требований.

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В частности, 14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не готова согласиться на прекращение огня, которое зафиксирует нынешнюю линию фронта.

По его словам, Россия намерена продолжать войну, пока не будет достигнуто так называемое долгосрочное и устойчивое урегулирование на российских условиях.

Похожую позицию 12 августа озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия приостановит или завершит войну исключительно на своих условиях.

В ISW расценивают такие заявления как очередное подтверждение того, что Москва не отказалась от своих максималистских целей, которые фактически предполагают капитуляцию Украины.

ISW: провоенная риторика может быть связана с выборами в РФ

Аналитики считают, что Кремль сейчас может специально усиливать категоричную риторику по поводу мирных переговоров, чтобы сплотить российское общество вокруг провоенной позиции.

Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на 18–20 сентября 2026 года.

В то же время в ISW отмечают, что систематический отказ Кремля от украинских предложений о прекращении огня и мирном урегулировании свидетельствует об отсутствии готовности Москвы завершить войну на условиях, которые не обеспечивают выполнение её максималистских требований.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть Россию к полноценным переговорам о завершении войны возможно, но для этого нужно более активное участие США.

По его словам, Украина уже передала Вашингтону новые предложения по возможному возобновлению мирного процесса. В то же время Зеленский подчеркнул, что пока давления на российского диктатора Владимира Путина недостаточно, поскольку он не показывает желания остановить войну.

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