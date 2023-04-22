Финляндия объявила о новой партии военной помощи для Украины

Правительство Финляндии объявило о планах отправить Украине новую партию военной помощи, которая будет включать специальное снаряжение воинам ВСУ, участвующим в учениях в рамках Европейской вспомогательной военной миссии ЕС.

По данным Министерства обороны Финляндии, президент страны Саули Ниинистьо одобрил пакет помощи. Это уже 15 партия военной помощи Финляндии Украине.

— Украине нужны различные виды поддержки. Мы участвуем в учебной миссии ЕС, тренируя украинских военных и предоставляя необходимую материальную помощь, — сказал министр обороны Антти Кайкконен.

В МО Финляндии отметили, что во время принятия решения о пакете помощи учитывали потребности Украины и ресурсную ситуацию собственных Сил обороны.

В Министерстве обороны Финляндии заявили, что не намерены обнародовать публичную информацию о содержании военной помощи, способа доставки или сроков прибытия из соображений безопасности.

Источник: Yle

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