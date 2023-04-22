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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Президент Бразилии ответил на предложение МИД посетить Украину

Луїза Інасіо Лула да Сілви
Фото: Getty Images

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину, чтобы увидеть последствия российской агрессии, решил отправить в Киев своего помощника.

Об этом сообщает бразильское издание Folga De S.Paulo.

Как сообщил руководитель генерального секретариата президента Бразилии Марсио Маседо, в Украину отправится специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим.

— Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-руководитель МИД, который уже был в России, посетит Украину, — говорится в сообщении.

Такое заявление Маседо сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии, куда президент Бразилии прибыл вчера с визитом.

После многочисленных заявлений Лулы, что в продолжении войны якобы виноваты обе страны, а западные страны должны прекратить поставлять оружие, МИД Украины пригласил бразильского президента посетить страну.

Представитель МИД Олег Николенко отметил, что подход Лулы не соответствует реальному положению вещей, при котором жертву и агрессора ставят на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься, обвиняются в поощрении войны.

Он добавил, что Лулу пригласили посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Сам Лула на этой неделе принял в Бразилии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а 21 апреля приехал с визитом в Португалию. Приезд Лулы в Лиссабон украинская диаспора встретила протестом у посольства Бразилии.

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Источник: Folga De S.Paulo

Бразилія, Война в Украине, Україна
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