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Юля Захарченко, редактор ленты

Военная, авиационная и космическая промышленность: ЕС хочет запретить транзит товаров через РФ

санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

В Европейском Союзе хотят запретить транзит многих товаров через территорию Российской Федерации в 11 пакете санкций, который сейчас обсуждают в Брюсселе.

По данным Bloomberg, запрет на транзит будет распространяться на технологии и транспортные средства, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью. Однако не на все товары введут запрет провозить транзитом через Россию на пути в третьи страны.

Москва обходила ограничения на определенный перечень подсанкционных технологий. Последние торговые данные свидетельствуют о том, что современные чипы и интегральные схемы, разработанные в ЕС или других странах, передают в Россию через третьи страны, включая Турцию, ОАЭ и Казахстан.

Другие данные свидетельствуют, что ряд государств ЕС, граничащих с РФ, среди которых есть Финляндия и Эстония, заметили резкий рост торговли со странами Центральной Азии. Товары, которые продаются, часто идут транзитом через Россию, а другие остаются в РФ или реэкспортируются из третьих стран.

Новые санкции могут быть направлены против танкеров и судов, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать перемещение. Основное внимание будет сосредоточено на закрытии лазеек и путей обхода действующих ограничений даже через третьи страны.

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Военная, авиационная и космическая промышленность: ЕС хочет запретить транзит товаров через РФ

Источник: Bloomberg
Європейський Союз, Война в Украине, Санкції проти Росії
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