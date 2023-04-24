ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ

Представители Еврокомиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы огромного притока украинского зерна и других пищевых продуктов после того, как четыре из них — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария — ввели запреты на импорт украинского зерна.

Об этом заявил директор глобального Офиса ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик, сообщает Politico.

– Доставка зерна некоторым из беднейших людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Европейской комиссией и государствами-членами для поиска решений. Потребности взлетно-посадочной полосы являются значительными, и мы имеем опыт борьбы со сложной логистикой при доставке больших объемов в нуждающиеся страны, – сказал Фрик.

Как пишет издание, ВПД уже доставляет пищевые продукты, экспортируемые из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Судьба соглашения теперь висит на волоске после того, как Россия заявила, что больше не будет гарантировать безопасный проход судов после 18 мая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, граничащих с Украиной.

Напомним, импорт украинского зерна запретили Венгрии, Польше, Словакии и Болгарии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.