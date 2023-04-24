Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Благотворительная помощь от Help Ukraine Center: как получить адресную помощь
Помощь на погребение: как получить и куда обращаться
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Мировые новости
Анастасия Кожушко, редактор ленты

ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ

зерно
Фото: Unsplash

Представители Еврокомиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы огромного притока украинского зерна и других пищевых продуктов после того, как четыре из них — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария — ввели запреты на импорт украинского зерна.

Об этом заявил директор глобального Офиса ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик, сообщает Politico.

– Доставка зерна некоторым из беднейших людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Европейской комиссией и государствами-членами для поиска решений. Потребности взлетно-посадочной полосы являются значительными, и мы имеем опыт борьбы со сложной логистикой при доставке больших объемов в нуждающиеся страны, –  сказал Фрик.

Как пишет издание, ВПД уже доставляет пищевые продукты, экспортируемые из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Судьба соглашения теперь висит на волоске после того, как Россия заявила, что больше не будет гарантировать безопасный проход судов после 18 мая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, граничащих с Украиной.

Напомним, импорт украинского зерна запретили Венгрии, Польше, Словакии и Болгарии.

Читайте также
Болгария и Украина договорились о разблокировании запрета на импорт зерна — Минагро
Зерно

Еврокомиссия, Зерно, ООН, Російська агресія, Україна
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помогут Украине наказать РФ: Фонд Кучмы объявил конкурс научных работ для студентов
ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ
ЕС должен выполнить обещание по поставке в Украину миллиона артобоеприпасов в Украину – Каллас
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
Вместо заезженных фраз – конкретные механизмы: Науседа об интеграции Украины в НАТО
ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ
Переход на 12-летнюю систему школьного образования будет в 2027 году – Минобразования
школярка
Иран поставляет РФ сотни тысяч боеприпасов через Каспийское море – WSJ
Іран
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
ООН рассматривает возможность помочь ЕС решить проблему украинского зерна — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь