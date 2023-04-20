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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України – вони діятимуть до червня

зерно
Фото: Pexels

Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п’яти країн-членів ЄС, що межують з Україною.

Як пише Financial Times, ЄС зазнав тиску з боку Польщі та Угорщини після того, як вони в односторонньому порядку вжили заходів, щоб заспокоїти місцевих фермерів.

За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту до інших країн-членів ЄС або інших частин світу. Заборона діятиме до червня.

Напередодні у Єврокомісії заявили, що планують вжити “превентивних заходів” щодо української агропродукції, проте не навели конкретних кроків.

Крім того, там додали, що вживатимуть таких заходів лише в тому разі, якщо уряди скасують свої поточні заходи, на що вони ще не погодилися. Для цього вона скористається рідко використовуваним повноваженням, яке міститься в законі, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім блоком.

Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина є одними з тих, хто оголосив про заборону на ввезення продуктів харчування з України протягом останніх днів, попри попередження Брюсселя про те, що їхні дії є потенційно незаконними.

Ці країни отримають €100 млн з фондів ЄС для компенсації фермерам, які постраждали. Після зустрічі з п’ятьма країнами в середу ввечері комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс і комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявили, що вони сподіваються на “швидке рішення”.

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Джерело: Financial Times
Європейський Союз, Зерно
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