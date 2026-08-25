В конце сентября 2026 нас ожидает полная Луна — период, когда даже самые сдержанные люди испытывают эмоциональное напряжение. Специалисты объясняют: фазы луны часто совпадают с циклами нашей внутренней истощенности или бдительности.

Полнолуние работает как своеобразное зеркало. Все скрытое становится более заметным: дома, в работе или в отношениях. Именно поэтому конец месяца стоит посвятить не новым стартам, а “подчистке хвостов” и заботе о собственном ментальном состоянии. Главное правило этого периода – спокойные решения вместо эмоциональных реакций.

Когда будет полная Луна в сентябре 2026

В сентябре 2026 года полнолуние наступит 26 сентября в 19:49 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

В этот день следует избегать конфликтов, потому что восприятие сейчас максимально обострено. Также советуют разорвать связи, которые оказывают на вас токсическое влияние.

А еще это прекрасное время для подведения итогов и подготовки к новым планам на осень.

Влияние полной Луны на деятельность человека

Полную Луну традиционно считают периодом обостренных эмоций и всплеска энергии. По причине повышенной чувствительности в это время легко поддаться импульсам, поэтому важные решения и выяснение отношений лучше отложить.

На физиологическом уровне полнолуние чаще всего провоцирует бессонницу, поверхностный сон и повышенную тревожность. В то же время для многих этот период становится временем творческого вдохновения и нестандартных идей.

Специалисты советуют использовать этот день не для новых стартов или изнурительных нагрузок, а для подведения итогов, анализа и очищения пространства и мнений от всего лишнего.

Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы

В период полнолуния наши предки советовали быть особенно осторожными и избегать определенных действий, чтобы не привлечь невзгоды и не потерять энергию.

Не рекомендуется:

начинать новые дела и проекты;

одалживать или давать взаймы деньги;

ссориться и выяснять отношения;

сажать или пересаживать растения;

стричь волосы и ногти.

Что можно делать в полную Луну — народные верования

Издавна период полной Луны считали временем накопления мощной энергии, которую следует направлять на завершение процессов, очищение и внутреннее восстановление.

В полнолуние народные приметы советуют:

завершать начатые дела;

наводить порядок в доме;

заниматься творчеством;

медитировать и восстанавливать силы;

отпускать старые обиды и гармонизировать отношения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.