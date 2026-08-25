Бывший заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра после решения суда заявила, что будет пытаться собрать необходимые 20 млн грн залога.

Мудра после меры пресечения о залоге в 20 млн грн

После решения суда бывшый заместитель руководителя ОП оценила возможности внесения залога, который определил ей суд.

На вопрос, есть ли у нее 20 млн грн для внесения залога, Ирина Мудра ответила, что частично имеет собственные средства, а также рассчитывает на знакомых и друзей.

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– У меня есть много друзей и много контактов. Я напомню, сколько мне лет. За это время у меня достаточно контактов собралось, – сказала она.

Адвокаты оценивают юридические основания решения суда и, при необходимости, будут обжаловать его, добавила она.

Прокурор настаивал на содержании Мудрой под стражей или залоге в 150 млн грн, ссылаясь на риск ее возможного укрывательства.

Напомним, 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал бывшему заместителю руководителя Офиса президента Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом в 20 млн грн.

НАБУ и САП подозревают ее в участии в преступной организации. По данным следствия, участники схемы намеревались завладеть двумя предприятиями и зданием в центре Киева, используя поддельные документы.

Антикоррупционные органы считают, что Ирина Мудра, занимавшая на тот момент пост заместителя руководителя Офиса президента, могла способствовать реализации этого плана.

Отдельно следствие упоминает о финансовых операциях на 150 млн грн. По версии правоохранителей, эти средства якобы планировали использовать для внесения залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко, который является фигурантом дела Мидас.

Сама Мудра отрицает выдвинутые против нее обвинения. Она заявила, что не давала никаких указаний относительно подделки документов, вмешательства в государственные реестры или содействия захвату предприятий.

Также бывшая чиновник опровергла версию следствия о якобы полученных от Максима Микитася $4 млн. По ее словам, никаких средств от него она не получала.

Обвинения предъявлены в рамках спецоперации НАБУ и САП Форрест Гамп.

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