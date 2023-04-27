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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ПАСЕ признала ордер на арест Путина и назвала депортацию детей в РФ геноцидом

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

Парламентская Ассамблея Совета Европы официально признала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Кроме того ПАСЕ приняла резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. В ней впервые упоминается термин геноцид в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня.

Соответствующую резолюцию поддержали 87 голосами.

резолюція ПАРЄ

Фото: Facebook/Евгения Кравчук

В резолюции говорится, что Россия должна немедленно и безоговорочно прекратить незаконное принудительное перемещение и депортацию украинских детей, прекратить предоставлять им российское гражданство, а также допустить к уже перемещенным детям представителей ООН и МККК и обеспечить их безопасное возвращение.

Также ПАСЕ призвала Международный уголовный суд рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление.

Одна из членов украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук уточнила в Facebook, что резолюция:

  • отмечает, что факты депортации и насильственного перемещения украинских детей в РФ подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года;
  • приветствует решение МУС о выдаче ордеров на арест диктатора Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой;
  • поддерживает необходимость документирования, сбора и оценки доказательств преступления геноцида;
  • призывает МУС рассмотреть привлечение к ответственности за преступление геноцида виновных;
  • призывает страны-участницы рассмотреть возможность привлечения к ответственности за все преступления в национальных судах;
  • призывает немедленно принять меры, чтобы прекратить депортацию украинских детей.

В вопросе ордера на арест Путина документ расширяет круг стран, где диктатора считают официально подозреваемым в военных преступлениях.

По словам нардепа Гончаренко, это одно из главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Он пояснил, что не все члены ПАСЕ являются странами, которые ратифицировали Римский статут. Но именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где Путина будут считать подозреваемым на официальном уровне.

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Владимир Путин, Депортация, ПАСЕ
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