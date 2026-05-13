Сегодня в течение дня российские войска атакуют дронами территорию Украины. После волн атак БпЛА возможны запуски ракет.

На данный момент известно о шести погибших и десятках раненых. Вражеская атака продолжается, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о массированной атаке дронами 13 мая

— Весь день сегодня россияне запускают волны Шахедов против наших регионов, и в частности целенаправленно в регионы, которые находятся ближе всего к границам стран НАТО, — отметил глава государства.

По его словам, зафиксированы попадания в Закарпатье, на Львовщине, на Волыни, а также в Ивано-Франковске, Ровенской области.

Также есть попадания в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

— Известно о десятках раненых, среди которых есть дети. К сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким, — сказал президент.

По его информации, с начала суток Россия запустила не менее 800 дронов, и атака продолжается — в воздушное пространство Украины продолжают проникать новые беспилотники.

— По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины, — подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, цель России заключается в том, чтобы перегрузить ПВО Украины и “причинить как можно больше горя и боли именно в эти дни”.

Массированная атака в день визита Трампа в Китай

Зеленский подчеркнул, что мир не должен молчать об этой атаке. По его словам, намерения России должны быть очевидны для лидеров и стран.

— Сейчас все службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия попаданий. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу. Благодарен каждому из партнеров, кто с Украиной, — написал он.

Зеленский не считает случайностью то, что одна из самых длительных массированных атак РФ происходит в день, когда президент США Дональд Трамп начал свой визит в Китай.

— В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общую политическую обстановку и привлечь внимание к своим злодеяниям — пытается за счет жизней украинцев и украинской инфраструктуры, — подытожил президент.

