Последние геополитические события на Ближнем Востоке привели к заметному росту цен на нефтепродукты на мировых рынках. Это, в свою очередь, отразилось и на внутренних ценах в ряде стран, в том числе и в Украине.

Топливный сбор в туризме: что это такое

Из-за роста расходов на топливо в отдельных украинских городах уже пересмотрели тарифы на проезд в автобусах и маршрутных такси. Перевозчики объясняют такие шаги необходимостью компенсировать повышенные расходы на топливо и поддерживать стабильность транспортных перевозок.

Повышение цен на топливо ощутимо сказалось и на туристической отрасли. Часть туроператоров и авиакомпаний уже предупреждают клиентов о возможном введении или корректировке топливных сборов в Украине в 2026 году, которые могут добавляться к стоимости путешествий.

Что такое топливный сбор в авиабилетах

В туристическом агентстве Viaggio рассказали, что топливный сбор является дополнительной составляющей стоимости авиабилета, которую определяет авиакомпания. Его размер не является фиксированным и зависит от нескольких ключевых факторов:

текущей стоимости авиационного топлива

валютного курса

направления и продолжительности перелета

внутренней политики конкретного авиаперевозчика

Даже после подтверждения бронирования окончательная сумма топливного сбора может быть пересмотрена авиакомпанией вплоть до момента выпуска билетов. Это связано с колебаниями рынка и изменениями расходов перевозчиков.

Важные уточнения для путешественников:

топливный сбор не является дополнительной комиссией туристического агентства

его устанавливает исключительно авиакомпания или туроператор

изменения могут касаться как регулярных, так и чартерных рейсов

в случае корректировки стоимости туристов обязательно информируют дополнительно

Законно ли введение топливного сбора для туристов

Но топливный сбор распространяется не только на туры, требующие авиаперелета. Повысить могут и стоимость автобусного тура. В соответствии со статьей 20 Закона Украины о туризме, повышение стоимости туристического продукта и введение дополнительных платежей, в частности топливного сбора в Украине, является законным при условии соблюдения определенных норм.

Закон предусматривает, что после подписания договора на туристическое обслуживание стоимость тура может быть пересмотрена только в определенных случаях.

Речь идет о ситуациях, когда необходимо учесть:

изменения тарифов на транспортные услуги

введение новых или повышение действующих налогов, сборов и других обязательных платежей

колебания курса гривны по отношению к иностранной валюте, в которой сформирована цена тура

Пересмотр цены туристического продукта допускается не позднее чем за 20 дней до начала путешествия. При этом увеличение стоимости не может превышать 5% от первоначально согласованной суммы.

Если повышение превышает этот лимит, турист получает право отказаться от договора, а туроператор или турагент обязан вернуть все ранее уплаченные средства.

До начала поездки как турист, так и туроператор могут инициировать изменение условий договора или его расторжение, если изменяются существенные обстоятельства, на которых основывалось соглашение. В частности, это может быть связано с:

ухудшением условий путешествия или изменением сроков тура непредвиденным ростом транспортных тарифов введением новых или повышением существующих налогов и сборов существенными колебаниями валютного курса, влияющими на стоимость тура взаимной договоренностью сторон

Таким образом, механизм изменения цены туристического продукта, включая возможный топливный сбор, прямо предусмотрен действующим законодательством и применяется в случаях объективных экономических изменений, влияющих на формирование стоимости путешествия.

