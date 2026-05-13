Топливный сбор в Украине: что это такое и как он влияет на стоимость путешествий
- Из-за событий на Ближнем Востоке подорожала нефть, что повлияло на цены на топливо.
- В Украине в некоторых городах уже выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
- В сфере туризма предупреждают о возможных топливных сборах в стоимости поездок.
Последние геополитические события на Ближнем Востоке привели к заметному росту цен на нефтепродукты на мировых рынках. Это, в свою очередь, отразилось и на внутренних ценах в ряде стран, в том числе и в Украине.
Что такое топливный сбор и как это скажется на туристах, читайте в нашем материале.
Топливный сбор в туризме: что это такое
Из-за роста расходов на топливо в отдельных украинских городах уже пересмотрели тарифы на проезд в автобусах и маршрутных такси. Перевозчики объясняют такие шаги необходимостью компенсировать повышенные расходы на топливо и поддерживать стабильность транспортных перевозок.
Повышение цен на топливо ощутимо сказалось и на туристической отрасли. Часть туроператоров и авиакомпаний уже предупреждают клиентов о возможном введении или корректировке топливных сборов в Украине в 2026 году, которые могут добавляться к стоимости путешествий.
Что такое топливный сбор в авиабилетах
В туристическом агентстве Viaggio рассказали, что топливный сбор является дополнительной составляющей стоимости авиабилета, которую определяет авиакомпания. Его размер не является фиксированным и зависит от нескольких ключевых факторов:
- текущей стоимости авиационного топлива
- валютного курса
- направления и продолжительности перелета
- внутренней политики конкретного авиаперевозчика
Даже после подтверждения бронирования окончательная сумма топливного сбора может быть пересмотрена авиакомпанией вплоть до момента выпуска билетов. Это связано с колебаниями рынка и изменениями расходов перевозчиков.
Важные уточнения для путешественников:
- топливный сбор не является дополнительной комиссией туристического агентства
- его устанавливает исключительно авиакомпания или туроператор
- изменения могут касаться как регулярных, так и чартерных рейсов
- в случае корректировки стоимости туристов обязательно информируют дополнительно
Законно ли введение топливного сбора для туристов
Но топливный сбор распространяется не только на туры, требующие авиаперелета. Повысить могут и стоимость автобусного тура. В соответствии со статьей 20 Закона Украины о туризме, повышение стоимости туристического продукта и введение дополнительных платежей, в частности топливного сбора в Украине, является законным при условии соблюдения определенных норм.
Закон предусматривает, что после подписания договора на туристическое обслуживание стоимость тура может быть пересмотрена только в определенных случаях.
Речь идет о ситуациях, когда необходимо учесть:
- изменения тарифов на транспортные услуги
- введение новых или повышение действующих налогов, сборов и других обязательных платежей
- колебания курса гривны по отношению к иностранной валюте, в которой сформирована цена тура
Пересмотр цены туристического продукта допускается не позднее чем за 20 дней до начала путешествия. При этом увеличение стоимости не может превышать 5% от первоначально согласованной суммы.
Если повышение превышает этот лимит, турист получает право отказаться от договора, а туроператор или турагент обязан вернуть все ранее уплаченные средства.
До начала поездки как турист, так и туроператор могут инициировать изменение условий договора или его расторжение, если изменяются существенные обстоятельства, на которых основывалось соглашение. В частности, это может быть связано с:
- ухудшением условий путешествия или изменением сроков тура
- непредвиденным ростом транспортных тарифов
- введением новых или повышением существующих налогов и сборов
- существенными колебаниями валютного курса, влияющими на стоимость тура
- взаимной договоренностью сторон
Таким образом, механизм изменения цены туристического продукта, включая возможный топливный сбор, прямо предусмотрен действующим законодательством и применяется в случаях объективных экономических изменений, влияющих на формирование стоимости путешествия.