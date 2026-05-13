Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в войне Украины против российской агрессии появляются признаки переломного момента.

Об этом сообщает Welt.

Писториус о преимуществах Украины в войне

— Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя, – сказал Писториус, который 12 мая находился в Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам немецкого министра, украинские силы демонстрируют существенный прогресс, удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и эффективными.

На украинских командных пунктах Писториусу показали, как дроны применяются для разведки и для поражения российских систем вооружения и военных.

Министр также лично наблюдал за проведением текущих операций.

Отмечается, что Украина значительно усилила свои возможности, особенно в течение последнего года.

Ожидается, что этот опыт будет полезен и для немецких вооруженных сил в рамках стратегического партнерства между странами.

— Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины, – сказал Писториус.

Визит Писториуса в Украину

В понедельник, 11 мая, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с незапланированным визитом.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Германия в настоящее время является страной №1 в мире по объемам помощи Украине в сфере безопасности.

Федоров поблагодарил Германию за решения, которые укрепляют украинскую оборону.

Речь идет, в частности, о ракетах для Patriot, поддержке PURL в самый сложный зимний период, а также о выделении более $1 млрд на развитие deep strike и mid strike-способностей.

Кроме того, Германия поддерживает украинские дроново-штурмовые подразделения и обеспечивает их дальнобойными артиллерийскими боеприпасами в рамках Чешской инициативы.

