Коллаборант из Херсонской области Владимир Сальдо значится владельцем компании в Великобритании, которую зарегистрировали в ноябре 2022 года. Это произошло через пять месяцев после того, как против него были введены санкции.

По данным издания The Guardian, британское правительство заморозило активы коллаборанта и запретило ему въезд в страну в июне 2022 года.

— Британские чиновники обвиняют его в продвижении политики и действий, которые дестабилизируют, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что с ноября Сальдо занимает должность директора компании, которая специализируется на выращивании и торговле зерна — Grainholding Ltd с офисом в Лондоне.

По уточненным данным, уставный капитал организации составляет 1 млн фунтов, из них около 50% принадлежит коллаборанту Сальдо.

Источник : The Guardian

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