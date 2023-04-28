Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Мировые новости
Нуждается в проверке
Юля Захарченко, редактор ленты

У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian

У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian
Фото: УНИАН

Коллаборант из Херсонской области Владимир Сальдо значится владельцем компании в Великобритании, которую зарегистрировали в ноябре 2022 года. Это произошло через пять месяцев после того, как против него были введены санкции.

По данным издания The Guardian, британское правительство заморозило активы коллаборанта и запретило ему въезд в страну в июне 2022 года.

— Британские чиновники обвиняют его в продвижении политики и действий, которые дестабилизируют, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что с ноября Сальдо занимает должность директора компании, которая специализируется на выращивании и торговле зерна — Grainholding Ltd с офисом в Лондоне.

По уточненным данным, уставный капитал организации составляет 1 млн фунтов, из них около 50% принадлежит коллаборанту Сальдо.

Читайте также
Существенно поможет привлечь РФ к ответственности: Зеленский о решении ПАСЕ
У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian

Источник: The Guardian
Великобритания, Лондон, Санкції проти Росії, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсоне раздаются взрывы: вероятно, обстрелы зажигательными снарядами
У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian
США объявили о новых санкциях против РФ и Ирана за взятие американцев в заложники
У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian
Партизаны не спят: ликвидированы двое оккупантов, издевавшихся над жителями Херсонщины
У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian
На севере Крыма опустела главная военная база РФ – CNN
Танк Т-72Б3 армії РФ
Это этническая чистка – ISW о массовом переселении россиян в Украину
Російський військовий
Видео
Мировые новости
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Наталья Луценко
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
У коллаборанта Сальдо нашли аграрную компанию в Британии — The Guardian
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь