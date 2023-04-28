В Украине разрабатывают несколько версий беспилотных торпед

Украинский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает несколько версий беспилотных торпед. Один из прототипов уже представили на выставке платформы для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах Сил обороны и безопасности Brave1.

По данным издания Милитарный, дальность хода подводного дрона должна составлять 2 тыс. км, а беспилотник должен идентифицировать зону глушения.

По данным разработчиков, аппарат может находиться до трех месяцев в режиме ожидания. Дрон способен осуществлять автоматическое сканирование области 3D-сонаром, гидрофоном, камерой, что позволит создать минные карты для дальнейшего разминирования.

Система наведения использует GPS или же работает с помощью инерциальной системы навигации в условиях отсутствия GPS (под водой) или во время глушения сигнала.

Аппарат идентифицирует цели с помощью тепловизионных и видеокамер, а также визуально с помощью нейросети. Система наведения включает пассивную гидролокацию — идентификацию и пеленгование подводных и надводных объектов с помощью гидрофонов.

В целом разрабатывается три версии: TLK 1000 (4-12 м),TLK 400 (4-6 м), TLK 150 (2,5 м). TLK 150 будет оснащен электродвигателем, будет иметь 100 км хода и способность нести до 20-50 кг взрывчатки. TLK 400 получит 500 кг взрывчатки и дальность хода 1,2 тыс. км. TLK 1000 с дальностью хода 2 тыс. км сможет нести до 5 тыс. кг взрывчатки.

Источник: Милитарный

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