Будут сыпаться как минимум два фронта: в РФ готовятся к провалу российской армии

Увольнение “мясника Мариуполя”, заместителя министра обороны РФ Шойгу, генерал-полковника Михаила Мизинцева является подготовкой к тому, чтобы найти виновных в провале армии РФ в Украине.

Такое мнение в эфире Radio NV выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

— Это подготовка. Причем готовятся к этому не только информационные средства, а и Министерство обороны РФ. Они уже начинают передвигать (кадры, — Ред.), выводят из определенного “оборота” такого рода генералов, на которых действительно можно повесить и неудачи, и, может быть, в некоторых случаях, военные преступления в том числе, — говорит Свитан.

Он считает, что уже заметна подготовка к большому провалу российской оборонной инициативы, которую оккупанты пытаются сейчас осуществить на линии фронта.

— Как минимум два фронта у них будут сыпаться. А это надо как-то перекрывать, переориентировать, закрывать от информационного пространства. Закрыть можно только перебив какой-то более мощной проблемой. Это стандартный прием информационных войн, — объяснил Свитан.

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