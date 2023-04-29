Польша будет усиливать защиту совместной с Россией границы в районе Калининградской области РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, меры безопасности на польско-российской границе будут такими же, как и на границе с Беларусью.

– Мы усиливаем безопасность на польско-российской границе в районе Калининградской области, на севере Польши. Мы обеспечим такую же безопасность, как раньше на границе с Беларусью, — отметил Моравецкий.

На вопрос, какие действия будут предприняты для усиления безопасности границы, премьер сообщил, что речь идет о мерах “физической и электронной безопасности”, усилении присутствия пограничников и сотрудников других служб.

– Мы усилим присутствие пограничников и других служб… Здесь будут размещены современные части, современное вооружение. Они обеспечат повышенную безопасность жителей, — подчеркнул Моравецкий.

Как известно, Калининградская область отделена от другой территории РФ. На юге она граничит с Польшей, на севере и востоке – с Литвой, а на западе – омывается водами Балтийского моря.

Не так давно Польша начала устанавливать электронный барьер на границе с Калининградской областью РФ. Работы хотят завершить осенью этого года. Речь идет о системе камер и датчиков движения, с помощью которых поляки планируют мониторить ситуацию на границе.

Ранее Польша построила забор на границе с Беларусью. Его длина составляет около 187 км, а ширина – 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей, а наверху расположена колючая проволока.

Источник: Polskie Radio 24

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