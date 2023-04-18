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Польша начала строительство электронного барьера на границе с РФ

Польша начала строительство электронного барьера на границе с РФ
Фото: Depositphotos

Польша начала устанавливать электронный барьер на границе с Калининградской областью РФ, чтобы полностью мониторить ситуацию на границе.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский, пишет RMF 24.

— Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. Мы будем иметь полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией, — сказал он.

По его словам, электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят на 199 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Глава МВД рассказал, что барьер на границе с Россией будет “невероятно современным”, как и на границе с Беларусью.

— Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше всего защищенная граница в Европейском Союзе, — добавил Каминский.

Указано, что участок защитного барьера будет разделен на 12 функциональных секций. На нем установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысячи видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

Ранее в Польше уже построили забор на границе с Беларусью длиной 187 км и высотой 5,5 метров. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 метра, наверху добавлена колючая проволока.

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Источник: RMF 24

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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Татьяна Наконечная
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